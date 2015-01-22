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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 14:11 BJT

韩国个股：现代汽车宣布把2014年年底派息调高逾50%

路透首尔1月22日 - 现代汽车 周四称将把2014年年底派息调高逾50%。该公司在2014年宣布一项涉资100亿美元的房地产收购计划之后股价大跌。

现代汽车称，2014年年底普通股派息为每股3,000韩元(合3美元)，2013年年底时为1,950韩元。

该公司财务长周四还说公司将继续调升派息。(完)

(编译 李婷仪 审校 于春红)
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