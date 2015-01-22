韩国个股：现代汽车宣布把2014年年底派息调高逾50%

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透首尔1月22日 - 现代汽车 周四称将把2014年年底派息调高逾50%。该公司在2014年宣布一项涉资100亿美元的房地产收购计划之后股价大跌。
现代汽车称，2014年年底普通股派息为每股3,000韩元(合3美元)，2013年年底时为1,950韩元。
该公司财务长周四还说公司将继续调升派息。(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。