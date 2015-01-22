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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 14:28 BJT

路透调查：新兴亚洲货币人气好转，人民币看涨

这项路透调查的重点在于，分析师对九种亚洲新兴货币当前仓位的看法，它们是人民币
、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国
泰铢。
    
    调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。
    
    正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
    
    调查结果如下(美元兑各种货币)：
    
      日期   人民币  韩元  坡元 印尼卢比 台币  印度卢比 马币  披索  泰铢
    1月22日  -0.04   0.02  0.72  0.38    0.19   -0.73   1.69 -0.02  0.03
     1月8日   0.11   0.49  1.05  0.88    0.80   -0.15   1.98  0.13  0.40
   12月18日   0.29   0.35  0.89  0.89    0.94   -0.07   1.65 -0.22  0.62
    12月4日  -0.51   1.13  1.25  0.43    0.92   -0.47   1.59  0.13  0.47
   11月20日  -0.88   1.37  1.12  0.07    0.88   -0.25   1.16  0.50  0.56
    11月6日  -0.87   1.02  0.74 -0.02    0.41   -0.62   1.01  0.28  0.54
   10月23日  -0.90  -0.31 -0.08  0.19   -0.08   -0.51   0.05 -0.08 -0.16
    10月9日  -0.75   0.96  0.66  1.15    0.59   -0.03   0.73  0.47  0.57
    9月25日  -0.94   0.27  0.57  0.86    0.65    0.04   0.65  0.58  0.34
    9月11日  -1.15   0.19  0.93  0.42   -0.07   -0.07   0.40  0.03  0.32 (完)
    
  
 (编译 王丽鑫/白云/李春喜/高琦 审校 蔡美珍/张若琪/李婷仪)
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