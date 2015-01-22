路透调查：新兴亚洲货币人气好转，人民币看涨

这项路透调查的重点在于，分析师对九种亚洲新兴货币当前仓位的看法，它们是人民币 、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国 泰铢。 调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。 正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。 调查结果如下(美元兑各种货币)： 日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢 1月22日 -0.04 0.02 0.72 0.38 0.19 -0.73 1.69 -0.02 0.03 1月8日 0.11 0.49 1.05 0.88 0.80 -0.15 1.98 0.13 0.40 12月18日 0.29 0.35 0.89 0.89 0.94 -0.07 1.65 -0.22 0.62 12月4日 -0.51 1.13 1.25 0.43 0.92 -0.47 1.59 0.13 0.47 11月20日 -0.88 1.37 1.12 0.07 0.88 -0.25 1.16 0.50 0.56 11月6日 -0.87 1.02 0.74 -0.02 0.41 -0.62 1.01 0.28 0.54 10月23日 -0.90 -0.31 -0.08 0.19 -0.08 -0.51 0.05 -0.08 -0.16 10月9日 -0.75 0.96 0.66 1.15 0.59 -0.03 0.73 0.47 0.57 9月25日 -0.94 0.27 0.57 0.86 0.65 0.04 0.65 0.58 0.34 9月11日 -1.15 0.19 0.93 0.42 -0.07 -0.07 0.40 0.03 0.32 (完) (编译 王丽鑫/白云/李春喜/高琦 审校 蔡美珍/张若琪/李婷仪)