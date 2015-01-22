路透调查：新兴亚洲货币人气好转，人民币看涨

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
这项路透调查的重点在于，分析师对九种亚洲新兴货币当前仓位的看法，它们是人民币 、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国 泰铢。 调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。 正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。 调查结果如下(美元兑各种货币)： 日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢 1月22日 -0.04 0.02 0.72 0.38 0.19 -0.73 1.69 -0.02 0.03 1月8日 0.11 0.49 1.05 0.88 0.80 -0.15 1.98 0.13 0.40 12月18日 0.29 0.35 0.89 0.89 0.94 -0.07 1.65 -0.22 0.62 12月4日 -0.51 1.13 1.25 0.43 0.92 -0.47 1.59 0.13 0.47 11月20日 -0.88 1.37 1.12 0.07 0.88 -0.25 1.16 0.50 0.56 11月6日 -0.87 1.02 0.74 -0.02 0.41 -0.62 1.01 0.28 0.54 10月23日 -0.90 -0.31 -0.08 0.19 -0.08 -0.51 0.05 -0.08 -0.16 10月9日 -0.75 0.96 0.66 1.15 0.59 -0.03 0.73 0.47 0.57 9月25日 -0.94 0.27 0.57 0.86 0.65 0.04 0.65 0.58 0.34 9月11日 -1.15 0.19 0.93 0.42 -0.07 -0.07 0.40 0.03 0.32 (完) (编译 王丽鑫/白云/李春喜/高琦 审校 蔡美珍/张若琪/李婷仪)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。