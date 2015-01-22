台湾股市：连四涨续攀逾四个月收盘高位，短线料维持高档震荡格局

路透台北1月22日 - 台湾股市周四连续第四个交易日收涨，续攀逾四个月收盘高位。分析师指出，台股指数持续缓步攻坚，不过指数接近9,400点进入套牢卖压区，需要量能扩大才能有效去化，短线指数料维持高档震荡格局。

台湾加权指数 收涨0.53%或49.80点，报9,369.51点，前高为2014年9月9日的9,434.77点；成交初值 为978.25亿台币，上交易日修正后为1,002.07亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，目前台股维持震荡整理动作，指数进入前波套牢压力区，需要成交量明显放大才能有效去化，不然依据过去经验，指数过前高就会压回，但也不致于大幅回档。

〞没有一口气大涨的条件，只有缓步上涨的空间。〞他说。

他并指出，今日台股市值最大的台积电 及股王大立光 股价都未过前高，显示主力买盘不打算急攻，毕竟急拉指数反而对大盘不利，就技术线型来看，一月已出现第三次跳空缺口，持股信心略显回笼，有助支撑台股拉回幅度不致太大。

他预估，明日台股主要交投区间暂看在9,300-9,400点间，第一季指数高点则有机会来到9,600点，有望挑战去年7月的盘中高位9,593点。

此外，统一中小基金经理人林世彬表示，短线牵动台股走势主要看外资动向，由于欧洲及日本央行持续扩大宽松，国际游资充沛，资本市场仍大有可为，搭配基本面转佳及企业获利成长，台股中长线走势乐观。

林世彬并预估，短期台股加权指数在9,100点至9,400点整理机率较高。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股大幅买超172.23亿台币,连续三个交易日买超共计347.07亿台币。

美国股市周三小涨，盘中交投震荡，交易商消化有关欧洲央行(ECB)将在周四会议上宣布新刺激措施的报导，但IBM下挫限制了涨幅。