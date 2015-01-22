台湾股市：连四涨续攀逾四个月收盘高位，短线料维持高档震荡格局

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透台北1月22日 - 台湾股市周四连续第四个交易日收涨，续攀逾四个月收盘高位。分析师指出，台股指数持续缓步攻坚，不过指数接近9,400点进入套牢卖压区，需要量能扩大才能有效去化，短线指数料维持高档震荡格局。
台湾加权指数 收涨0.53%或49.80点，报9,369.51点，前高为2014年9月9日的9,434.77点；成交初值 为978.25亿台币，上交易日修正后为1,002.07亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，目前台股维持震荡整理动作，指数进入前波套牢压力区，需要成交量明显放大才能有效去化，不然依据过去经验，指数过前高就会压回，但也不致于大幅回档。
〞没有一口气大涨的条件，只有缓步上涨的空间。〞他说。
他并指出，今日台股市值最大的台积电 及股王大立光 股价都未过前高，显示主力买盘不打算急攻，毕竟急拉指数反而对大盘不利，就技术线型来看，一月已出现第三次跳空缺口，持股信心略显回笼，有助支撑台股拉回幅度不致太大。
他预估，明日台股主要交投区间暂看在9,300-9,400点间，第一季指数高点则有机会来到9,600点，有望挑战去年7月的盘中高位9,593点。
此外，统一中小基金经理人林世彬表示，短线牵动台股走势主要看外资动向，由于欧洲及日本央行持续扩大宽松，国际游资充沛，资本市场仍大有可为，搭配基本面转佳及企业获利成长，台股中长线走势乐观。
林世彬并预估，短期台股加权指数在9,100点至9,400点整理机率较高。
台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股大幅买超172.23亿台币,连续三个交易日买超共计347.07亿台币。
美国股市周三小涨，盘中交投震荡，交易商消化有关欧洲央行(ECB)将在周四会议上宣布新刺激措施的报导，但IBM下挫限制了涨幅。
本地时间14:10时，亚洲主要股市涨跌互见，其中以港股 的0.73%涨幅最大、其次为沪综指 的0.65%涨幅，至于韩股 则小跌0.02%。（完）
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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