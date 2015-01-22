更新版 1-韩股业绩：现代汽车第四季获利锐减19%，受卢布贬值等拖累

现代汽车10-12月净利较上年同期下滑19%至1.66兆(万亿)韩元(15.3亿美元)，汤森路透I/B/E/S查访14名分析师的平均预估为1.98兆韩元。

现代汽车表示，韩元/主要货币走贬和汽车销售强劲帮助营收成长8%至23.57万亿韩元。

分析师称，该季现代汽车俄罗斯分支可能陷入营业亏损，因卢布贬值可能推升从韩国进口车辆的成本。单是第四季卢布兑韩元就重挫近30%。

分析师表示，美国方面，现代提高了促销奖励，力抗日本车商的竞争，并重振Sonata和Elantra轿车等主流车款的需求。

当地媒体上周援引现代汽车副董事长郑义宣称，现代汽车在美国为因应日本车商的竞争，计划“在可接受水平内调整汽车价格”。