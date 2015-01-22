更新版 1-韩股业绩：现代汽车第四季获利锐减19%，受卢布贬值等拖累

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
现代汽车10-12月净利较上年同期下滑19%至1.66兆(万亿)韩元(15.3亿美元)，汤森路透I/B/E/S查访14名分析师的平均预估为1.98兆韩元。
现代汽车表示，韩元/主要货币走贬和汽车销售强劲帮助营收成长8%至23.57万亿韩元。
分析师称，该季现代汽车俄罗斯分支可能陷入营业亏损，因卢布贬值可能推升从韩国进口车辆的成本。单是第四季卢布兑韩元就重挫近30%。
分析师表示，美国方面，现代提高了促销奖励，力抗日本车商的竞争，并重振Sonata和Elantra轿车等主流车款的需求。
当地媒体上周援引现代汽车副董事长郑义宣称，现代汽车在美国为因应日本车商的竞争，计划“在可接受水平内调整汽车价格”。
业绩公布后，现代汽车股价下挫3.8%，终场收低2.04%。去年该公司股价下挫29%。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 于春红/王洋)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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