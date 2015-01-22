日本股市：日圆走软助日经指数小涨，但ECB会议前的谨慎气氛令涨幅受限

路透东京1月22日 - 日本股市日经指数周四小升，因日圆兑美元在昨 日大涨后回落，但因备受关注的欧洲央行会议即将在今日稍晚宣布决议， 谨慎氛围令股市涨幅受限。 此外，日本国内企业财报公布季的临近也加添了市场的观望情绪。 日经指数 上涨0.3%，收报17,329.02点。东证股价指数<.TOPX >下滑0.1%至1,389.43点。JPX-日经400指数 下滑0.1%至12,63 1.01点。（完）