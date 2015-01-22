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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 14:17 BJT

韩国汇市：韩元兑美元微跌，市场等待欧洲央行政策决定

路透首尔1月22日 - 韩国韩元周四小跌，在欧洲央行今天稍后公布政策决定前，市场活动整体来看比较迟滞。

韩元兑美元 在本地市场收报1,084.9，周三收盘报1,084.8。(完)

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(编译 白云; 审校 张若琪)
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