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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 14:51 BJT

《汇市简讯》日股收高小幅推升美元/日圆

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    * 日股日经指数收高48.54点或0.28%，收报17,329.02点；盘中交投区间为17,229.21-1
7,355.74点
    * 美元/日圆回升向稍早高位118.34，因日股上扬
    * 一路向上至昨日高点118.80都有卖单，停止单挂在118.80上方和119.00上方
    * 美元/日圆越过小时图上的一目均衡云区(介于117.98-118.06)
    * 技术阻力仍在118.33的日线一目均衡基准线，以及日线云区顶部118.64
    * 买单建于118.00下方，但并不稳固，或许待欧洲央行决议出炉后才能确定。(完)
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 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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