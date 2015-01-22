《汇市简讯》日股收高小幅推升美元/日圆

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
0631GMT * 日股日经指数收高48.54点或0.28%，收报17,329.02点；盘中交投区间为17,229.21-1 7,355.74点 * 美元/日圆回升向稍早高位118.34，因日股上扬 * 一路向上至昨日高点118.80都有卖单，停止单挂在118.80上方和119.00上方 * 美元/日圆越过小时图上的一目均衡云区(介于117.98-118.06) * 技术阻力仍在118.33的日线一目均衡基准线，以及日线云区顶部118.64 * 买单建于118.00下方，但并不稳固，或许待欧洲央行决议出炉后才能确定。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。