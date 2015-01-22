《汇市简讯》日股收高小幅推升美元/日圆

0631GMT * 日股日经指数收高48.54点或0.28%，收报17,329.02点；盘中交投区间为17,229.21-1 7,355.74点 * 美元/日圆回升向稍早高位118.34，因日股上扬 * 一路向上至昨日高点118.80都有卖单，停止单挂在118.80上方和119.00上方 * 美元/日圆越过小时图上的一目均衡云区(介于117.98-118.06) * 技术阻力仍在118.33的日线一目均衡基准线，以及日线云区顶部118.64 * 买单建于118.00下方，但并不稳固，或许待欧洲央行决议出炉后才能确定。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)