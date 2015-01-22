中国钢铁：2014年粗钢表观消费量下跌3.4%，今年仍供大于求--中钢协

路透北京1月22日 - 中国钢铁工业协会周四称，2014年中国粗钢表观消费量同比下跌3.4%至7.38亿吨。今年受钢铁产能过剩影响，钢材市场供大于求局面短期内难以扭转，钢材价格难以大幅回升。

根据中钢协数据显示，受下游用钢行业增速放缓影响，钢材市场供大于求局面短期内难以扭转。2014年全国粗钢产量达82,270万吨，同比增长0.9%；净出口钢材折合粗钢8,441万吨，同比增长64.5%。

"后期市场仍呈供大于求局面，钢材需求不会明显增长，钢材价格仍将呈低位波动走势。"刊登在中钢协网站的新闻稿指出。

受钢价持续下跌影响，全国主要市场12月末五种主要钢材社会库存量降至963万吨，为连续第十个月下降。不过截止1月16日回升至1,041万吨，显示受铁矿石价格止跌趋稳影响，市场预期钢材价格已基本接近底部。

后期市场需要关注的含硼钢出口退税取消对国内市场的影响。2014年中国出口钢材9,378万吨，其中约40%是含硼钢。自今年1月1日起，国家取消了四个税号的含硼钢出口退税，钢材出口大幅增长态势将受到抑制，回流资源对国内市场也会带来一定影响。

而新环保法正式实施，将加大钢铁企业生产成本。2014年大中型钢铁企业销售利润率不到1%，是工业行业中的偏低水平；且进口铁矿石价格窄幅振荡，后期仍有下行空间，因目前国内铁矿石市场供大于求局面未有改观。（完）

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