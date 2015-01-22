中国钢铁：2014年粗钢表观消费量下跌3.4%，今年仍供大于求--中钢协

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透北京1月22日 - 中国钢铁工业协会周四称，2014年中国粗钢表观消费量同比下跌3.4%至7.38亿吨。今年受钢铁产能过剩影响，钢材市场供大于求局面短期内难以扭转，钢材价格难以大幅回升。
根据中钢协数据显示，受下游用钢行业增速放缓影响，钢材市场供大于求局面短期内难以扭转。2014年全国粗钢产量达82,270万吨，同比增长0.9%；净出口钢材折合粗钢8,441万吨，同比增长64.5%。
"后期市场仍呈供大于求局面，钢材需求不会明显增长，钢材价格仍将呈低位波动走势。"刊登在中钢协网站的新闻稿指出。
受钢价持续下跌影响，全国主要市场12月末五种主要钢材社会库存量降至963万吨，为连续第十个月下降。不过截止1月16日回升至1,041万吨，显示受铁矿石价格止跌趋稳影响，市场预期钢材价格已基本接近底部。
后期市场需要关注的含硼钢出口退税取消对国内市场的影响。2014年中国出口钢材9,378万吨，其中约40%是含硼钢。自今年1月1日起，国家取消了四个税号的含硼钢出口退税，钢材出口大幅增长态势将受到抑制，回流资源对国内市场也会带来一定影响。
而新环保法正式实施，将加大钢铁企业生产成本。2014年大中型钢铁企业销售利润率不到1%，是工业行业中的偏低水平；且进口铁矿石价格窄幅振荡，后期仍有下行空间，因目前国内铁矿石市场供大于求局面未有改观。（完）
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(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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