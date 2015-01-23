中国债市：同业拆借和IRS交易下周起延长半小时，回购和现券推应急交易

* 下周一起银行间同业拆借和IRS延时交易半小时

* 回购和现券同时推延长半小时的应急交易结算

* 或在为将来的延时交易做准备

路透上海1月23日 - 中国全国银行间同业拆借中心(交易中心)周五公告称，为满足市场成员需求，自下周一(26日)起，本币交易系统同业拆借和利率互换(IRS)交易时间延长半小时；同时银行间市场现券及回购交易等也将推出延长半小时的应急交易结算服务。交易员认为，这可能也是在为将来的延时交易做准备。

刊登在中国货币网的公告指出，IRS交易和同业拆借市场T+1结算的交易结束时间均延长半小时至17:00。同业拆借市场T+0结算的交易时间延长至16:50，此外IRS交易确认截止时间(19:30)不变，清算变更操作(提前终止、退出净额清算、清算方式变更)截止时间(16:30)不变。

公告并称，根据央行《关于延长交易中心本币交易系统债券业务模块运行时间的批复》，自1月26日起，交易中心、中央国债登记结算公司和上海清算所将于16:30-17:00向市场成员提供债券交易结算应急服务，试行期六个月。

“回购和现券（下午）4点半以后可以做应急了，就是交易系统延时了，但是4点半以后做的(T+0)交易，要第二天备案，”上海一银行交易员表示。

债券交易结算应急服务涵盖现券、质押式回购、买断式回购、债券远期和债券借贷五个交易品种。交易中心提供T+0应急交易服务时间为16:30-16:50，提供T+1应急交易服务时间为16:30-17:00。

公告并指出，市场成员应谨慎、妥善安排交易时间。原则上16:30以后的T+0交易适用于以下情况：个别成员流动性不足进行的紧急融资交易；因个别成员工作人员操作失误进行的补救交易；其他原因导致的突发需求。

而在试行期内，对于16:30以后达成的T+0结算的交易，交易双方应当最晚于次一工作日前向交易中心提交书面说明并加盖业务部门章，同时抄报中央结算公司和清算所。

此前在资金面紧张之时，曾出现过一些机构无法在常规交易时间内弥补资金缺口的情况，而导致交易系统延时；而在常规交易时间后若出现重大消息面变化或政策调整，IRS交易员也会在盘后加班交易。

上述银行交易员认为，通过延长交易时间，可以在流动性压力大的时候给市场机构留出更多的时间轧平头寸，降低延时交易出现的可能性。

不过对于交易更为灵活的IRS市场来说，延时交易的影响可能就没有那么明显。另一上海的银行交易员就谈到，“盘后其实市场还是在的，系统关了以后的交易就第二天再做T+0，所以没有实质区别。”