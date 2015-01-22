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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 14:58 BJT

《汇市简讯》欧元/美元空方仍居上风

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    * 欧元/美元周三未能守住一目均衡转换线
    * 这损及多头，并继续令空方占上风
    * 一目均衡转换线和基准线仍向下，仍有下档风险
    * 预期将跌破2015年低点1.1460
    * 跌至1.1460下方将开启跌向1.1212之路--该水准为0.8228-1.6040
一波涨势的61.8%回档位
    * 图表：link.reuters.com/cem83w
    (完)
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 (编译 张若琪 审校 高琦)
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