《汇市简讯》欧元/美元空方仍居上风

0648GMT * 欧元/美元周三未能守住一目均衡转换线 * 这损及多头，并继续令空方占上风 * 一目均衡转换线和基准线仍向下，仍有下档风险 * 预期将跌破2015年低点1.1460 * 跌至1.1460下方将开启跌向1.1212之路--该水准为0.8228-1.6040 一波涨势的61.8%回档位 * 图表：link.reuters.com/cem83w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 张若琪 审校 高琦)