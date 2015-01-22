中国新债：国开行下周二将招标增发至多240亿元四期债，期限3-10年

路透上海1月22日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(27日)招标增发四期固息金融债，总额不超过240亿元人民币，期限分别为三、五、七和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述债券为该行2015年第一期 、2014年第27期 、28期 和29期 增发债;票面利率依次为3.85%、4.08%、4.18%及4.22%。

具体发行条款如下：

2014年第27、28、29期和2015年第1期增发债

-----------------------------------------------------

发行上限 3/5年60亿元；7年50亿元;10年70亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：1月27日上午9:30-10:30

7/10年：1月27日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 1月29日

起息日 3年：2015年1月8日

5/7/10年：2014年11月20日

分销期 1/21-1/22

上市日 2月4日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

-----------------------------------------------------

债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 杨淑祯)