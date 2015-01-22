中国新债：国开行下周二将招标增发至多240亿元四期债，期限3-10年

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透上海1月22日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(27日)招标增发四期固息金融债，总额不超过240亿元人民币，期限分别为三、五、七和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述债券为该行2015年第一期 、2014年第27期 、28期 和29期 增发债;票面利率依次为3.85%、4.08%、4.18%及4.22%。
具体发行条款如下：
2014年第27、28、29期和2015年第1期增发债
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发行上限 3/5年60亿元；7年50亿元;10年70亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：1月27日上午9:30-10:30
7/10年：1月27日上午9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 1月29日
起息日 3年：2015年1月8日
5/7/10年：2014年11月20日
分销期 1/21-1/22
上市日 2月4日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 杨淑祯)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。