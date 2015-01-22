《汇市简讯》欧洲盘初：欧洲央行决议出炉前主要货币料狭幅波动

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月8日

--寿险业者统计，新台币汇率今年初至4月底已急升6.77%，不愿具名的寿险公司高层估计，今年整体寿险业者的避险费用将超过1,600亿台币，比起去年全年至少超过一倍以上。