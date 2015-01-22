版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 15:10 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧洲央行决议出炉前主要货币料狭幅波动

0648GMT
    
    * 澳元/美元跌0.12%，新西兰元/美元跌0.32%，欧元/美元下滑0.26%
，美元/日圆涨0.19%
    * 日股日经指数收高0.28%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.0
8%，美国10年期公债收益率报1.8924%，布兰特原油价格微跌0.04%
    * 瑞士央行理事祖布鲁克称在放弃瑞郎上限后，所有选项皆有可能 
    * 加拿大意外降息效应发酵，市场反映澳洲降息机率大增 
    * 中国外管局：未来经常项目仍基本平衡，跨境资本双向波动加大 
(完)
        全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    拉美货币报导         南非兰特报导          [ZAR/
CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐