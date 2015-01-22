《汇市简讯》欧洲盘初：欧洲央行决议出炉前主要货币料狭幅波动

澳洲经济指标总览--5月8日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0648GMT * 澳元/美元跌0.12%，新西兰元/美元跌0.32%，欧元/美元下滑0.26% ，美元/日圆涨0.19% * 日股日经指数收高0.28%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.0 8%，美国10年期公债收益率报1.8924%，布兰特原油价格微跌0.04% * 瑞士央行理事祖布鲁克称在放弃瑞郎上限后，所有选项皆有可能 * 加拿大意外降息效应发酵，市场反映澳洲降息机率大增 * 中国外管局：未来经常项目仍基本平衡，跨境资本双向波动加大 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。
--寿险业者统计，新台币汇率今年初至4月底已急升6.77%，不愿具名的寿险公司高层估计，今年整体寿险业者的避险费用将超过1,600亿台币，比起去年全年至少超过一倍以上。