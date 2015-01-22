台湾汇市：外资汇入令台币收创逾一个月新高，市场观望欧洲央行决策

* 外资大幅汇入，台币收创逾一个月高位
* 观望欧洲央行宽松举措
* 明日实质交易区间暂看31.35-31.48
路透台北1月22日 - 台币兑美元 周四收创逾一个月新高，惟升幅较上午缩减。汇银人士称，外资继续大幅汇入，而进口商也趁美元走低承接，令交投爆出大量。不过，今日稍晚欧洲央行将公布议息结果，市场也不敢太轻举妄动。
〞一家美系的外资一直K(美元)下来，〞一家大型外资银行交易员说。
台币兑美元今日收报31.510，此前收盘高点为去年12月19日的31.472。
也有交易员表示，近期汇入台湾的外资去买股票和债券都有，可能是长期投资者而非投机的买盘，不过暂不能排除资金暂时停泊的可能性。
至于欧洲央行的利率决策会议，交易员指出，市场多预期欧洲央行可能推出宽松政策，但目前不排除欧元由低档反弹的可能性，而欧股也不排除因宽松政策推出而大涨。这二项推测都可能有利台币汇价走升。
**新人新作法?**
汇银人士并表示，虽然台币大方向的波动仍紧跟日圆及韩元走势，但这二天在日韩元波幅不算大的情况下，台币盘中波幅却有明显加剧。在台湾央行有新任官员上任的情况下，这也不排除是新人的新作法。
台湾央行先前公告，原任的外汇局长林孙源退休，由原副局长颜辉煌升任。
〞今天美元跌破31.400老大(央行)有出来，但之后是进口商在买，〞一家大型商银交易人士说。
二位交易员也指出，台币近期盘中的实质交易波幅达到一角左右，这是较少见的情况，后续仍待观察。
〞我们也在测试它。〞一位大型商银交易人士表示。
交易员预估，台币明日交易区间料在31.350-31.480。今日台币主要交易区间在31.364-31.483，上日交易区间在31.489-31.675。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点差距不大；一个月远汇 尾盘报31.423/31.433，上日收在31.460。
台湾股市周四连续第四个交易日收涨，续攀逾四个月收盘高位。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股大幅买超119.35亿台币。
韩元兑美元 收盘小贬至1,084.9，上日收在1,083.4。
本周余日全球重要经济事件与数据包括：
1/22(四)：欧元区1月消费者信心指数初值、美国联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数、美国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值、欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率;
1/23(五)：日本1月制造业采购经理人指数初值、法国、德国、欧元区1月Makit PMI初值、美国芝加哥联储12月全国活动指数、美国12月成屋销售、领先指标。
环球重要新闻请见
16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元
台北外汇经纪公司 31.510 31.553 31.364-31.569 31.560 11.61 7.73
元太外汇经纪公司 31.510 31.552 31.365-31.560 31.560 4.06 4.14
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.015/-0.005
美元/台币六个月期 -0.120/-0.090 -0.115/-0.085
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