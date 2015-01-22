台湾货币市场：1月23日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月23日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期3,571.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --英国骏懋银行(莱斯银行) 发行30年期美元零息债3.15亿美元。 --财政部发行20年期公债104/2期，金额318.022亿台币。 --Air Liquide Finance发行七年期宝岛债5亿人民币。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)5,823.8亿台币： 01/26 2,457.00亿台币 01/27 2,464.50亿台币 01/28 2,270.50亿台币 01/29 14.00亿台币 01/30 19.00亿台币 02/02 6,759.80亿台币 02/03 1,839.00亿台币 --公债还本付息30.0亿台币。 1/28 99甲2期5息 13.5亿台币 1/28 102甲3期2息 10.5亿台币 1/29 103甲3期1息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --1/26：汇丰银行发行2.2亿美元30年期零息债。 --1/27：中国信托银行发行30年期零息金融债共2.57亿美元。 --1/29：孟山都 发行30年期固定收益美元债3.65亿美元。 --2/3：财政部发行91天期104-3期国库券，暂定金额300亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年; 审校)