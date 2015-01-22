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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 07:59 BJT

台湾货币市场：1月23日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月23日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期3,571.50亿台币。    
        
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。
    --英国骏懋银行(莱斯银行) 发行30年期美元零息债3.15亿美元。
    --财政部发行20年期公债104/2期，金额318.022亿台币。
    --Air Liquide Finance发行七年期宝岛债5亿人民币。
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    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)5,823.8亿台币：
      01/26                  2,457.00亿台币
      01/27                  2,464.50亿台币
      01/28                  2,270.50亿台币
      01/29                     14.00亿台币
      01/30                     19.00亿台币
      02/02                  6,759.80亿台币
      02/03                  1,839.00亿台币
    --公债还本付息30.0亿台币。  
      1/28        99甲2期5息      13.5亿台币
      1/28       102甲3期2息      10.5亿台币
      1/29       103甲3期1息         6亿台币
 
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：     
    --1/26：汇丰银行发行2.2亿美元30年期零息债。    
    --1/27：中国信托银行发行30年期零息金融债共2.57亿美元。   
    --1/29：孟山都 发行30年期固定收益美元债3.65亿美元。
    --2/3：财政部发行91天期104-3期国库券，暂定金额300亿台币，2日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。 
    
    注：*表新增或更新。(完)             

 (记者 董永年; 审校)
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