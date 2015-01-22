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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 15:06 BJT

表格：韩国公债和公债期货周四收盘价

路透首尔1月22日 - 以下为韩国债市周四收盘价：

                                  今日收盘价   上日收盘价
    -------------------------------------------------------
    韩国公债期货 KTBc1*            108.41        108.46
    10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ   2.405%        2.372%
    五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ    2.175%        2.148%
    -------------------------------------------------------

    为三年期公债近月期约报价。(完)
  
 (编译 王洋; 审校 白云)
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