日本经济：2015年将展现强有力的上行趋势--首相顾问

路透新加坡1月22日 - 日本首相安倍晋三的经济顾问本田悦朗周四称，日本实体经济在2015年可以取得一些“实质性的发展”；他还指出，在日本央行采取货币刺激措施以来，通胀预期一直在上升。

本田是在日本贸易振兴会在新加坡举行的论坛上作出上述表示。这次论坛的主题为“安倍经济学：它的侧重点和进一步挑战。”(完) (编译 白云; 审校)