日本经济：2015年将展现强有力的上行趋势--首相顾问

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透新加坡1月22日 - 日本首相安倍晋三的经济顾问本田悦朗周四称，日本实体经济在2015年可以取得一些“实质性的发展”；他还指出，在日本央行采取货币刺激措施以来，通胀预期一直在上升。
本田悦朗称，日本经济今年将表现出强有力的上行趋势。
本田是在日本贸易振兴会在新加坡举行的论坛上作出上述表示。这次论坛的主题为“安倍经济学：它的侧重点和进一步挑战。”(完) (编译 白云; 审校)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。