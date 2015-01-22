投行观点：中国央行或在春节前降准，缓解经济和流动性压力--摩根大通

路透北京1月22日 - 投资银行--摩根大通周四发布报告表示，根据最近公布的疲弱的经济数据、流动性的季节变化以及近期中国金融监管层的政策路径，中国央行有可能在农历新年前实施降准操作。

报告认为，首先，中国宏观经济增长需要近期实施货币宽松。刚刚公布的2014年四季度经济增长速度虽然仍维持7.3%不变，但该季度环比折年率已经从之前的8.1%下滑到7.1%。此外，12月CPI维持在低位，PPI连续34个月通缩。鉴于此，实施包括降准在内的货币宽松以稳定经济增长是恰当的。

其次，中国春节期间流动性短缺也是需要考虑的问题。春节期间，中国市场的流动性需求将明显增加。例如去年同期，中国央行便向市场注入短期流动性。然而，中国目前外汇占款发生变化，无法像往常一样向银行系统提供稳定的流动性。传统流动性注入方式在近期的缺位，打开了降准或者以其他货币工具稳定流动性的可能。

第三，中国央行近期的态度表明，央行并不反对降准，其担心的是货币传导过程中的结构性问题。特别是由于信用市场扭曲，流动性宽松只能惠及诸如房地产、过剩产能等个别部门。中国央行还担心，降准被市场误读为大规模货币宽松的开始。

此外，摩根大通表示，上周中国证监会降杠杆的政策旨在填补现有监管框架漏洞，并为接下来的流动性注入铺平道路。