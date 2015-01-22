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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 15:46 BJT

香港个股：佳兆业公司债大幅反弹，寄望同业注资援救

佳兆业离岸美元债券在0700GMT时的价格为面值的44%/48%，交投清淡，上午报36%/39%。

该公司股票已经暂停交易。

本月稍早，佳兆业未能支付2020年到期债券的利息，目前还有30天的支付宽限期，否则将成为中国首家外币债务违约的房地产公司。

该公司多名高管意外离职，其在深圳的一些楼盘项目被政府相关部门锁盘，令公司处境艰难。

佳兆业在去年底未能按时偿还一笔贷款，后来获得汇丰银行 免于追究的处理。该公司主席辞职后，这笔4亿港元(5,159万美元)贷款加利息应在12月31日前还清。(完)
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