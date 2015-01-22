表格：外资在韩国股市买超500亿韩元，连三个交易日买超

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透首尔1月22日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资 当日在韩国股市买超500亿韩元，连续三个交易日买超，期间累计买超金 额1,522亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 1月22日 50.0 -78.1 -86.7 1月21日 69.8 -158.7 -11.4 1月20日 32.4 170.5 -211.2 1月19日 -25.9 162.8 -143.8 1月16日 -300.6 -127.0 268.9 1月15日 -206.7 42.5 29.1 1月14日 -91.5 -83.6 71.9 1月13日 -55.5 -308.0 272.1 1月12日 -81.8 -11.7 -1.9 1月 9日 160.4 77.8 -281.6 1月 8日 196.0 -26.1 -148.6 1月 7日 -220.3 -3.7 125.6 1月 6日 -330.1 -80.4 273.1 1月 5日 55.4 -230.6 57.5 1月 2日 26.4 -204.0 126.4 ---------------------------------------------- 本月以来 -721.9 -858.1 339.4 ---------------------------------------------- 今年以来 -721.9 -858.1 339.4 ----------------------------------------------(完)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。