台湾债市：10年公债殖利率微收扬，量缩静待欧洲央行决议出炉

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
* 10年债殖利率微幅收扬
* 量缩观望欧洲央行决议
* 明日103/13区间料在1.52-1.57%
路透台北1月22日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周四微幅收扬。交易员表示，今日台债殖利率随美债小幅走高，但因欧洲央行量化宽松(QE)计划公布在即，观望气氛转趋浓厚，令主流券量缩横向整理。
他们指出，全球市场屏息以待欧洲央行决议内容，目前国际金融市场多空消息混杂，有些交易商倾向在欧版QE公布前退场观望，部分资金则转进短券，使得长短券殖利率走势不同调，长券区间趋扬、短券则区间偏跌。
“短线五年跟10年券(殖利率)各走各的路。”一位大型证券台债交易员说。
银行业台债交易员亦称，现在整体市场资金充沛对短债较为有利，若五年券103/15殖利率持续走跌拉大跟10年券间的利差，不排除可能牵动10年券103/13殖利率往下修正，但长券端利空尚未完全消化掉，103/13料暂在月线1.56%附近震荡整理，静待欧版QE方案出炉。
交易员预估，明日10年公债103/13殖利率估在1.52-1.57%间交投；五年期公债103/15期殖利率区间可望在1.02-1.06%内移动。
美国公债收益率周三上涨，因报导称欧洲央行(ECB)执委会提议每月购债500亿欧元和加拿大央行意外减息后，投资者出脱仓位。指标10年期公债价格 尾盘下跌12/32，收益率从周二尾盘的1.81%上升至1.84%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)
5 103/15 -1.15 1.0395 1.0366-1.0500 3.0
10 103/13 +0.67 1.5420 1.5300-1.5602 107.0
至于30年104/4期公债将于周五展开发行前交易，并将于2月10日标售，预估发行金额为400亿台币，交易员普遍认为，30年新券明起展开发行前交易，应该不至于马上出现成交纪录，对台债盘势影响暂不明显。
本周余日全球/台湾重要经济事件与数据包括：
1/22(四)：欧元区1月消费者信心指数初值、美国联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数、美国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值、韩国第四季国内生产总值(GDP)、欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率；
1/23(五)：日本1月制造业采购经理人指数初值、法国、德国、欧元区1月Makit PMI初值、美国芝加哥联储12月全国活动指数、美国12月成屋销售、领先指标。
30 103/16 没有成交
20 104/2 2.1300
10 103/13 1.5420
5 103/15 1.0395
3 104/1 没有成交
2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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