台湾债市：10年公债殖利率微收扬，量缩静待欧洲央行决议出炉

* 10年债殖利率微幅收扬

* 量缩观望欧洲央行决议

* 明日103/13区间料在1.52-1.57%

路透台北1月22日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周四微幅收扬。交易员表示，今日台债殖利率随美债小幅走高，但因欧洲央行量化宽松(QE)计划公布在即，观望气氛转趋浓厚，令主流券量缩横向整理。

他们指出，全球市场屏息以待欧洲央行决议内容，目前国际金融市场多空消息混杂，有些交易商倾向在欧版QE公布前退场观望，部分资金则转进短券，使得长短券殖利率走势不同调，长券区间趋扬、短券则区间偏跌。

“短线五年跟10年券(殖利率)各走各的路。”一位大型证券台债交易员说。

银行业台债交易员亦称，现在整体市场资金充沛对短债较为有利，若五年券103/15殖利率持续走跌拉大跟10年券间的利差，不排除可能牵动10年券103/13殖利率往下修正，但长券端利空尚未完全消化掉，103/13料暂在月线1.56%附近震荡整理，静待欧版QE方案出炉。

交易员预估，明日10年公债103/13殖利率估在1.52-1.57%间交投；五年期公债103/15期殖利率区间可望在1.02-1.06%内移动。

美国公债收益率周三上涨，因报导称欧洲央行(ECB)执委会提议每月购债500亿欧元和加拿大央行意外减息后，投资者出脱仓位。指标10年期公债价格 尾盘下跌12/32，收益率从周二尾盘的1.81%上升至1.84%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/15 -1.15 1.0395 1.0366-1.0500 3.0

10 103/13 +0.67 1.5420 1.5300-1.5602 107.0

至于30年104/4期公债将于周五展开发行前交易，并将于2月10日标售，预估发行金额为400亿台币，交易员普遍认为，30年新券明起展开发行前交易，应该不至于马上出现成交纪录，对台债盘势影响暂不明显。

本周余日全球/台湾重要经济事件与数据包括：

1/22(四)：欧元区1月消费者信心指数初值、美国联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数、美国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值、韩国第四季国内生产总值(GDP)、欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率；

1/23(五)：日本1月制造业采购经理人指数初值、法国、德国、欧元区1月Makit PMI初值、美国芝加哥联储12月全国活动指数、美国12月成屋销售、领先指标。

30 103/16 没有成交

20 104/2 2.1300

10 103/13 1.5420

5 103/15 1.0395

3 104/1 没有成交