《路透晚报》--1月22日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：日圆走软助日经指数小涨，但ECB会议前的谨慎气氛令涨幅受限
日经指数周四小升，因日圆兑美元在昨日大涨后回落，但因备受关注的欧洲央行会议即将在今日稍晚宣布决议，谨慎氛围令股市涨幅受限。此外，日本国内企业财报公布季的临近也加添了市场的观望情绪。
日经指数上涨0.3%，收报17,329.02点。东证股价指数下滑0.1%至1,389.43点。
--中国股市：沪综指连续第三日收升，累积升幅已大续涨力度有所减弱
沪综指连续第三日收升，但因累积升幅已大续涨力度有所减弱。分析师指出，此前连续两日大涨后，短线获利卖压明显上升，致盘中震荡加剧，热点转换摇摆不定，料后市走势以高位震荡休整为主。
沪综指收报3,343.34点，涨19.73点或0.59%；上证A股今日成交4,076亿元人民币，上日为4,734亿元。
--香港股市：恒生指数连续三日收高，受欧洲央行宽松预期激励
港股连续第三个交易日收高，受欧洲央行政策利多憧憬提振。恒生指数收涨0.7%，至24,522.63点；恒生国企指数涨0.2%，至12,047.27点。
--汇市：欧元守稳静候ECB政策决定
欧元持稳，投资者静待ECB今日稍晚可能宣布购债计划细节。市场对于欧洲央行出台大规模量化宽松计划的预期极高。交易商称，无论结果如何，欧元兑美元走势肯定将充满动荡。
欧元兑美元最新报价接近1.1600，日内几无变动。美元兑日圆微涨0.04%，至117.99日圆。
--欧元债市：公债收益率攀升，欧洲央行量化宽松不确定性令市场谨慎
投资者减少对欧元区主权债的敞口，市场正紧张地等待着，看欧洲央行新出台的刺激措施，是否会达到他们的极高预期。德国公债收益率周三创一年多以来最大单日涨幅后，今日进一步攀升，其他欧元区公债收益率亦脱离历史低点。
德国10年期公债收益率上升3个基点至0.50%，远离周二触及的低点0.38%。意大利和西班牙10年期公债收益率也都脱离纪录低点，各自上涨2个基点，分别报1.72%和1.56%。
--国际油市：油价下滑，市场拭目以待欧洲央行会议
油价下滑，ECB稍晚料将祭出的购债措施，而这可能推动美元至新高，打压大宗商品。0822GMT，布兰特原油报每桶48.59美元，下滑0.44美元。美国原油期货下跌0.57美元至每桶47.21美元。
--全球金市：金价在1,300美元下方进一步走低，受累于股市上扬
金价在五个月高位下方进一步走低，在欧洲央行就刺激举措做出决定前，市场进行获利了结，亚洲股市上扬也削弱了黄金的避险吸引力。0838GMT，现货金下跌至每盎司1,285.30美元。
--金属期市：伦铜自一周高位回落，ECB决议公布前市场削减风险
伦敦期铜从上日触及的一周高位滑落，先前因预期欧洲央行今日稍晚将宣布重大购债举措所建立的多仓，遭交易商获利了结。
0819GMT，LME三个月期铜下跌1.07%至每吨5,709.00美元，回吐上日涨幅。期铜昨日升逾每吨5,800美元，为1月13日以来首见。上海期交所主力3月期铜合约上扬0.6%至每吨41,560元人民币(6,676美元)，稍早一度上涨2%。
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(整理 孙茉莉; 审校 张若琪)