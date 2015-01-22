金属期市：伦铜自一周高位回落，欧洲央行决议公布前市场削减风险

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 在0721GMT时下跌0.7%至每 吨5,727.50美元，回吐前日涨幅。期铜昨日升逾每吨5,800美元，为1月13 日以来首见。 上海期交所主力3月期铜合约 上扬0.6%至每吨41,560元人民 币(6,676美元)，稍早一度上涨2%。 市场对中国政府将推出新举措缓和经济增长降温趋势的臆测支撑沪铜 价格。 欧洲央行周四料将宣布公债购买计划，这是该央行为提振欧元区经济 并对抗通缩，可以动用的最后一个重要政策工具。 中国国务院总理李克强周三表示，中国经济放缓是对全球经济状况的 反应，并承诺将推进重要改革以提升增长前景。 高盛在报告中称，中国电网投资计划的影响被夸大。期铜走势反而与 中国陷入困境的房地产行业的联系更加紧密。高盛认为房地产行业在中国 铜消费量中所占比重更大，约为50%。 中国投资基金表示，它们将关注春节后中国的铜消费情况，以决定是 否再次努力推低铜价。此前这些基金的卖空操作将铜价打压至逾五年新低 。 在其他金属中，LME期铅 下挫1.6%至每吨1,883美元。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/徐文焰；审校 蔡美珍/白云)