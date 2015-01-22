更新版 1-台湾货币市场：多家银行提供跨月拆款，跨年短票需求高

* 更多银行加入跨月拆款行列，月底短率料扬升有限

* 外资持续汇入，资金更加宽松，去化压力不轻

* 短票供应不足，农历年后需求增加 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北1月22日 - 台湾银行间短率周四稳在低档。资金调度人士指出，近两日外资明显汇入，让货币市场资金去化压力更大，多家公股银行加入跨月拆款行列，等于提前宣告月底短率调整幅度有限。

他们表示，央行今日宣布开放申购7天期存单，下周还会有12天期，且2月也停止两年期定存单标售，这些都是为了农历年关的资金配置做准备。再加上近日外资流入，整个货币市场可说钱满为患。

〞供应跨月的钱愈来愈多，这个年关应该很好过。〞一位公股银行资金调度人士说。

另一银行交易员则称，市场资金需求仍然偏弱，只能排队等央行冲销，不过也不是照单全收，担心月底可能会有更多钱滥在帐上。

台币兑美元 周四盘初扬升至逾一月新高，因外资汇入，且走势强于日圆及韩元。汇银人士指出，加国央行意外降息令加币走弱的效应未及于台币，但接下来有欧洲央行的议息会议结果，汇市料趋于观望。

因应农历年新钞需求，台湾银行从上周一(12日)起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，周三通货发行数来到1.756兆(万亿)，较上周五(9日)约增加429.53亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.430%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，上日在0.360-0.480%；两周拆款利率区间在0.480-0.500%，上日在0.420-0.495%。

**年后短票需求高**

短票方面，由于企业资金需求低落，自1月以来短票供应始终无法符合市场需求，在钱满为患情形下，银行对跨农历年的短票需求已高于年前。

“资金很多，重心移到年关后了。”一位大型票券交易员说。

另一大型票券商交易员则称，已经有某家行库要求90天期、跨过元宵节的短票，利率开在0.64%。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.58-0.60%，少数成交在0.61%；至于跨农历年短票成交利率则落在0.62-0.65%，同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.605%，前日平均利率在0.602%。上日60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.629%，前日平均利率在0.62%。60天短票成交量已高于30天，分别为42亿及33亿台币。

台湾央行周四存单到期金额3,194亿台币，共发行3,132.5亿台币存单，存单发行余额减61.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆561亿台币，落点分别为周五3,571.5亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为95亿台币，累积超额准备为1,742亿台币、加计前期1%的超额准备为3,871亿台币。

**寿险预告走钱**

台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致平稳。交易员称，目前整体市场资金稳中偏松，较受青睐的公司债券源偏少不足以因应要券需求，交投以到期续作为主，RP利率续处既有区间不变。

他们指出，寿险端因应明天20年公债及国际债交割，少数寿险已预告明日可能走钱，但整体寿险业资金仍显宽松且银行端资金亦显充裕，遭解钱部位转向其他客户调度不成难事，只是明日受交割因素影响资金进出波动较大，但不至于带动RP利率产生变化。

〞这几天主动要券电话变少了，没有之前那么多。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

本周余日本地债券发行情况包括：周五正道 转换公司债7亿台币、志嘉建设 转换公司债4亿台币、英国骏懋银行(莱斯银行) 金融债3.15亿美元、20年期公债发行金额318.022亿台币、Air Liquide Finance宝岛债5亿人民币。