路透专访：台湾劳动基金今年投资报酬率目标为4.3%，低于去年的6.15%

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
路透台北1月23日 - 掌有逾2.6兆台币的台湾劳动基金运用局局长黄肇熙周五表示，台湾劳动基金2015年投资报酬率目标为4.3%，去年投报率为6.15%。
黄肇熙在接受路透专访时做此表示，去年投报率6.15%是历史次高纪录，仅次于2009年的逾11%。而今年的目标高于过往平均，2008年至2014的年平均投报率是3.52%，因此今年的目标高于平均水准。
劳动基金运用局将于2月17日成立满周年，统筹劳动部所辖各基金的投资运用业务，包括新、旧制劳工退休基金，以及劳保局管理的劳保基金、就业保险基金、积欠工资垫偿基金及职灾保护专款，截至去年11月底止，整体劳动基金规模达2兆6,407亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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路透巴黎5月12日 - 法国国家统计局周五发布的数据显示，法国今年第一季新增近50,000个就业岗位，为连续第七个季度录得就业增长。