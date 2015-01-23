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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 12:00 BJT

路透专访：台湾劳动基金今年投资报酬率目标为4.3%，低于去年的6.15%

路透台北1月23日 - 掌有逾2.6兆台币的台湾劳动基金运用局局长黄肇熙周五表示，台湾劳动基金2015年投资报酬率目标为4.3%，去年投报率为6.15%。

黄肇熙在接受路透专访时做此表示，去年投报率6.15%是历史次高纪录，仅次于2009年的逾11%。而今年的目标高于过往平均，2008年至2014的年平均投报率是3.52%，因此今年的目标高于平均水准。

劳动基金运用局将于2月17日成立满周年，统筹劳动部所辖各基金的投资运用业务，包括新、旧制劳工退休基金，以及劳保局管理的劳保基金、就业保险基金、积欠工资垫偿基金及职灾保护专款，截至去年11月底止，整体劳动基金规模达2兆6,407亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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