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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 16:03 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月22日

路透香港1月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:02时，1
港元=0.80056人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为30.28%，高
于上交易日收盘的29.74%。
    
   公司名        A股代码       H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)      A/H股比价
 工商银行                                          4.88            5.75            1.06
 建设银行                                          6.20            6.42            1.21
 中国银行                                          4.84            4.46            1.36
 农业银行                                          3.73            3.91            1.19
 招商银行                                         15.13           18.32            1.03
 中信银行                                          7.22            5.78            1.56
 交通银行                                          6.88            6.73            1.28
 民生银行                                         10.18           10.06            1.26
 中国人寿                                         39.23           31.75            1.54
 中国平安                                         75.47           85.30            1.11
 中国太保                                         33.48           38.35            1.09
 中信证券                                         28.43           25.55            1.39
 新华人寿                                         52.64           44.65            1.47
 海通证券                                         21.33           17.16            1.55
 华能国际                                          8.36           11.06            0.94
 大唐发电                                          5.99            4.04            1.85
 华电国际                                          6.14            6.59            1.16
 中煤能源                                          6.65            4.45            1.87
 中国神华                                         20.44           21.60            1.18
 中国石油                                         12.63            8.70            1.81
 兖州煤业                                         14.35            6.41            2.80
 中国石化                                          6.58            6.23            1.32
 上海石化                                          4.15            2.31            2.24
 中海油服                                         19.47           13.84            1.76
 仪征化纤                                          5.65            2.45            2.88
 中国铝业                                          5.88            3.93            1.87
 江西铜业                                         18.29           13.12            1.74
 洛阳钼业                                         10.67            4.99            2.67
 紫金矿业                                          3.92            2.55            1.92
 马钢股份                                          3.66            2.13            2.15
 鞍钢股份                                          5.54            5.62            1.23
 重庆钢铁                                          3.15            1.64            2.40
 海螺水泥                                         20.85           27.45            0.95
 洛阳玻璃                                         10.05            3.60            3.49
 京城机电                                          7.22            3.07            2.94
 中联重科                                          6.27            5.20            1.51
 金隅股份                                          9.84            6.95            1.77
 中国国航                                          8.14            7.21            1.41
 东方航空                                          5.25            3.93            1.67
 南方航空                                          5.22            4.12            1.58
 中国远洋                                          6.78            4.01            2.11
 中海集运                                          4.53            2.43            2.33
 中集集团                                         20.26           15.68            1.61
 中海发展                                          8.35            5.91            1.76
 宁沪高速                                          7.16            9.53            0.94
 深高速                                            8.43            5.67            1.86
 成渝高速                                          4.83            3.15            1.92
 皖通高速                                          6.03            5.30            1.42
 广深铁路                                          4.43            3.89            1.42
 中国南车                                         14.23           10.36            1.72
 中国交建                                         12.47            9.09            1.71
 中国铁建                                         13.90            9.46            1.84
 中国中铁                                          8.13            5.99            1.70
 长城汽车                                         43.81           42.05            1.30
 比亚迪                                           39.81           28.85            1.72
 广汽集团                                          8.39            7.08            1.48
 青岛啤酒                                         41.32           53.90            0.96
 白云山                                           31.97           27.30            1.46
 新华制药                                          8.47            3.82            2.77
 海信科龙                                          9.03            6.15            1.83
 南京熊猫                                         12.05            6.25            2.41
 晨鸣纸业                                          6.82            3.77            2.26
 上海医药                                         17.13           16.94            1.26
 中兴通讯                                         19.71           17.50            1.41
 东方电气                                         21.83           14.72            1.85
 潍柴动力                                         27.42           31.90            1.07
 东北电气                                          4.79            1.90            3.15
 广船国际                                         42.75           23.80            2.24
 经纬纺机                                         19.73            9.07            2.72
 昆明机床                                          7.61            3.41            2.79
 一拖股份                                         13.51            5.65            2.99
 北辰实业                                          4.39            2.55            2.15
 创业环保                                         11.26            5.23            2.69
 中国中冶                                          4.32            2.44            2.21
 金风科技                                         14.53           12.80            1.42
 丽珠                                             50.17           46.00            1.36
 万科                                             13.58           17.86            0.95
 中国北车                                         14.26           10.84            1.64
 郑煤机                                            7.23            4.62            1.95
 大连港                                            5.42            2.74            2.47
 山东墨龙                                          9.54            3.14            3.80
 浙江世宝                                         26.77            7.59            4.41
 复星医药                                         22.48           28.10            1.00
 光大银行                                          4.44            4.36            1.27
 东江环保                                         37.24           27.15            1.71
 上海电气                                          9.79            4.45            2.75
                                                                                                
                  
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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