中国房地产：今年交通枢纽物流仓库及次级办公楼有投资吸引力--领盛

路透上海1月22日 - 全球房地产投资管理公司--领盛投资管理公司周四发布2015年投资策略报告认为，中国正在推进的改革举措或令国内房地产市场短期出现动荡，推荐国内主要交通枢纽的物流仓库以及管理欠佳的办公楼物业，认为这两类物业将带来超出市场平均水平的回报。

就亚太市场，领盛看好澳大利亚受惠于住宅市场复苏的次级地区和社区型的购物中心，以及大型商品零售中心，亦看好日本一线城市城郊的售卖生活必需品的零售物业。

领盛还建议长期持有中国一线城市、韩国首尔核心商业区的甲级写字楼，以及新加坡或悉尼的城郊或邻近核心商业区、并拥有优质租户和租期较长的甲级写字楼物业。

“投资者应以保守审慎的态度，不应期望过高。在2015年，投资者应专注持有一些能够透过改善或积极管理的资产。”领盛亚太区策略研究部主管高博立指出。

他认为，中国经济增长正在放慢，债务水平提高，房地产市场可能面临动荡，甚至回调，而国内部分城市或部分企业年内或会出现违约事件。消费是未来中国经济重要发展方向，消费及电子商务的蓬勃发展离不开物流业支持，因此现代物流仓库是未来几年的投资热门，拿下优质地块并建设物流仓库，应有不错的回报。

他还看好中国一线城市次级办公楼物业的增值潜力。通过改善物业及租期，这些物业可缩窄与甲级办公楼的租金差距，也可以为一些希望留守核心商务区但负担不起顶级办公楼租金的租户提供更多选择。