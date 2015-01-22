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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 16:42 BJT

台湾金融：电子支付条例施行后，可扩大电子商务交易规模--行政院

路透台北1月22日 - 台湾行政院长毛治国周四表示，为利于“电子支付管理条例”完成立法后施行，金管会将尽速邀集相关机关及业者研商条例有关的15项授权法规，望该条例公布后三个月内可以完成法制及配套工作，电子商务产业交易可望因此跃升为万亿(兆)台币规模。

行政院新闻稿并引述毛治国指出，为鼓励电子商务市场的发展，政府目前正积极准备修订公司法部分条文，希望松绑或创新相关股份股权的规定，以符合电子商务具动态、弹性的特性，以及新创或小规模公司筹资的需求。

他亦称，预估在2050年，电子商务将占整个商业活动约50%，台湾目前稍显落后，因此应尽速迎头赶上。

此外，金管会表示，在“电子支付机构管理条例”施行后，未来应可扩大电子商务市场交易规模，预估2015年将较去年的8,800亿增加1,200-2,000亿台币，电子商务产业将跃升为兆元产业。

金管会指出，目前台湾个人及网路商店约10万家，市场预估2015年个人及网路商店应可成长一至两成。截至去年11月底第三方支付服务业家数为1,526家。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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