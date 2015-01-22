人民币汇率：今年贬值幅度最大或达5%，因汇率高估及稳增长需要--专家

路透北京1月22日 - 尽管中国监管层认为人民币汇率接近均衡水平，但兴业银行首席经济学家鲁政委认为，当前人民币有效汇率并未达到均衡水平，而是被持续高估。考虑到稳增长的政策诉求，他预计2015年人民币兑美元将出现贬值，最大幅度为5%左右。

他周四在汤森路透中国固定收益市场展望研讨会上引用数据分析称，当前中国经济的低迷，带有强烈的周期特征。中国经济衰退迟迟无法复苏的根本原因是人民币汇率持续高估，如果人民币有效汇率高估被修正，则中国经济轻松回到7.5%以上增长将毫无问题。

“高估的汇率使得本已宝贵的内需被更多地投向国际市场，而刺激内需的思维也造成经济内部负债水平高企和不得不随之转入去杠杆的消化期。”他说。

他将人民币实际有效汇率与其他11个新兴经济体有效汇率的算术平均值做对比指出，自2011年下半年以来，人民币有效汇率就被持续高估。而中国内部仍存在通缩和失业压力，也显示出人民币有效汇率并未达到均衡水平。

鲁政委指出，现有的货币政策框架面临诸多方面的转型压力，比如汇率跟美元脱钩。在全球化背景下，决定一国竞争力的关键，长期是劳动增长率，短期则取决于有效汇率的灵活状态。

**以汇率贬值刺激经济增长**

鲁政委称，人民币之所以还需要贬值，是因为贬值能够让企业实现更多盈利，也是中国经济能够平稳去杠杆的关键，否则就只有等待更多的企业破产。

“照着目前的这个汇率，我们的未来只有一条路，那就是通缩。因为在所有的汇率高估的经济体，他们的共同结果就是通缩，没有第二条路。”他说。

兴业银行的研究结果显示，汇率对中国经济的影响力远大于利率，是利率的九倍之大，超乎很多人的想象。造成中国工业企业不盈利、以及第二产业和第三产业盈利水平差距较大的因素并非利率，而是汇率。因为利率对所有经济主体的影响相同，而汇率对可贸易程度不同的行业，影响程度却不一样。

鲁政委将11个新兴经济体实际有效汇率的均值减去人民币实际有效汇率，得到的数据走势跟中国经济20年的轨迹完美吻合：包括GDP增速、GDP平减指数（扣除2000年中国加入WTO突然释放供给能量抑制全球物价那个时点的奇异值）在内，走势均是一致的。