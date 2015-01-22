《全球汇市》欧元持稳，静候欧洲央行政策决定指明方向

瑞郎兑欧元 上涨逾0.5%至0.991瑞郎。自瑞士央行上周取消瑞郎兑欧元汇率上限后，该货币对已上涨近20%。
“有人怀疑瑞士央行一直在不时地干预市场(打压瑞郎)，”O'Byrne称。“但我认为(考虑到欧洲央行即将公布政策决定)，瑞士央行今日或许不愿出手干预，这可能对瑞郎有利。”
欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。
自上周五触及11年低点1.14595以来，欧元一直处于相对狭窄的区间。无论今日欧洲央行的政策决定为何，交易员称市场都会大幅振荡。
“鉴于目前小道消息以及IMM数据披露的极端仓位状况，我们倾向于在场边观望，”澳洲国民银行全球外汇策略联席主管Nick Parsons表示。
“我们已经在1.1555水平出脱了建于1.2435的空仓。”
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1612 1.1608 +0.03 -4.01 1.2097
美元/日圆 117.80 117.93 -0.11 -1.57 119.68
欧元/日圆 136.79 136.93 -0.10 -5.51 144.77
美元/瑞郎 0.8605 0.8596 +0.10 -13.44 0.9941
英镑/美元 1.5153 1.5142 +0.07 -2.70 1.5573
美元/加元 1.2342 1.2339 +0.02 +6.23 1.1618
澳元/美元 0.8095 0.8084 +0.14 -0.89 0.8168
新西兰元/美元 0.7541 0.7548 -0.09 -3.28 0.7797
欧元/瑞郎 0.9992 0.9981 +0.11 -16.91 1.2026
欧元/英镑 0.7658 0.7665 -0.09 -1.25 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4469 9.4960 -0.52 -0.23 9.4688
美元/挪威克朗 7.5995 7.5860 +0.18 +1.71 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 徐文焰/王丽鑫；审校 蔡美珍/高琦)