台湾经济指标预测--1月23日至2月26日

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 1600 工业生产 12月 -- +6.86% * 1月26日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/26 1610 M2年增率 12月 -- +5.22% 1/30 0830 经济成长率 第四季 -- +3.63% (概估值) * 2月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/5 1610 外汇存底 1月底 -- 4,189.8亿美元 2/5 0830 消费者物价指 1月 -- +0.61% 数(CPI) * 2月9日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/9 1600 出口 1月 -- -2.8% * 2月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/26 1610 经常帐 第四季 -- 顺差158.0亿美元 *2/26 0830 季调失业率 1月 -- 3.84% * 3月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/3 1600 外销订单 1月 -- +4.5% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第四季 -- +3.63%(统计值) -- -- 重贴现率 第一季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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