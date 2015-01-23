台湾已公布经济指标--2015/1/23

更正-台湾新债：友邦保险30年美元零息债以4.47%定价--消息(5月11日)
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.47%定价。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 11月 +6.86% +9.09% r 1/23 -- *季调失业率 12月 3.84% 3.87% 2/26 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 12月 +0.61% +0.87% r 2/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 12月底 4,189.8 4,214.66 2/5 -- 商品出口(y/y) 12月 -2.8% +3.7% 2/9 -- 商品进口(y/y) 12月 -12.3% +5.1% 2/9 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +5.22% +4.98% 1/26 -- *外销订单(y/y) 12月 +4.5% +6.0% 3/3 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +158.0 +164.9 r 2/26 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +41.8 +43.9 -- -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 +3.63% +3.87% r 1/30 -- (概估值 ) 重贴现率(%) 12月18 1.875% 1.875% -- -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.47%定价。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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