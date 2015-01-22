更新版 1-《中国债市每日综述》逆回购提振现券，宽松政策加码料暖势暂难改

* 现券收益率小幅走低，IRS午后则略反弹

* 央行逆回购意外注水驰援流动性提振买气

* 惟逆回购利率略高，或限制收益率下行空间

* 七天回购利率续涨，但资金供给明显缓和 (新增货币市场成交量及收盘价)

路透上海1月22日 - 中国银行间市场周四现券收益率略下行，IRS(利率互换)午后则反弹。交易员表示，时隔一年后央行再度重启逆回购以缓解流动性压力，同时MLF(中期借贷便利)加码续做等消息进一步巩固机构宽松预期，一定程度提振现券买气，不过收益率下行幅度较为有限。

他们并认为，辅以多数机构年初配置需求仍在，料短期债市向暖态势暂难改，收益率近期仍有望继续震荡走低，不过逆回购利率略高或限制现券收益率下行空间。

“债券大概下了3个(基)点左右，幅度不算大，”上海一银行交易员表示，毕竟逆回购中标利率高于市场预期；不过债市大方向还是看宽松的，有可能全面降准，也有可能短期定向投放。

对于IRS，他指出，早盘逆回购消息出来后一度小幅下行，不过中标利率出来后就开始小幅反弹，下午则是受offshore离岸市场影响，上行为主，“IRS目前水平和ND(离岸)的flow有很大关系。”

在时隔约一年后，央行周四公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆回购操作。考虑到MLF等创新工具一直在使用，逆回购重启无疑提升了结构性宽松的力度。业内人士并称，从长远来看，外汇占款下降、经济形势不佳，以及外围市场宽松的大环境都支撑中国央行今年将降准和降息，但从短期来看，降准这样的全面放水，操作时点上料再被延后。

“宽松的预期已经price in(提前反应)，但近期也看不到收益率上行动力，有可能还是会小幅下行,”上述上海银行交易员表示。

北京另一银行交易员则认为，虽然央行MLF和逆回购的组合，说明近期降准的概率在降低，但也没和预期完全反向，感觉多头和年初配置盘的力量反而会更强，信用债也是同样表现，月内倾向于仍旧看好债市。

“虽然不是降准，将就着凑合吧，”他指出，今日500亿逆回购+500亿国库现金定存也只能熨平时点上波动，不能说非常宽松，长期看更大幅度宽松政策仍有可能，只是时点问题。

剩余期限约9.6年的国开行固息债140222券最新成交 在3.8000%，上日尾盘为3.8400%。

国债期货主力合约TF1503 收报97.688元，较上日结算价涨0.228元，或0.23%。

**七天回购续涨但资金明显缓和**

银行间市场周四主要回购利率除七天外均小幅回落。交易员表示，央行近一年来重启逆回购操作注水驰援、并辅以国库现金定存投放，同时并续作MLF，多管齐下安抚机构流动性信心，资金市场拆借难度大为缓解，出资机构较上日明显增多。

他们并认为，不过回购价格大幅回落尚需时日，在监管层保持流动性宽松的基调下，料跨月及春节资金面即便面临一定挑战，出现过度紧张局面概率亦不大。

“资金松很多，昨天下午就开始了，又是逆回购，又是国库现金的，大家都说平了或者多了，估计晚一点会回归平衡吧，”上海一银行交易员表示，还有续作MLF也得到明确，感觉小机构和股份制银行都比较富余，出资的大行也多起来了。

她并解释称，不过七天价格还是比较高，可能跟公开市场价格的指导意义有关系，而且资金价格的回落也没那么快，估计持续宽松几天的话，价格才会逐步下行；现在至少对跨月和春节也没那么担心了，应该只是时点性偏紧。

财政部与央行今日招标的六个月期国库现金定期存款中标定位略偏高。由于该期限品种跨越春节及半年末，因此较受银行青睐。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，央行只想以公开操作向市场透出确保春节资金总量宽松的信号，而逆回购价格的相对高位则透出其不太想房地产和股市加杠杆以及防止热钱大规模外流的目的。

他还表示，结合MLF续作和三个月期利率3.5%以及近期规范应收账款贷款的政策等，央行货币市场保持松紧适度，以确保不发生流动性风险同时，更多是的谨防外部风险和内部的去产能、去杠杆及降低融资成本。

“有保有压，保的是总量宽松，压的是的价格，贯彻的是松紧适度，目标则以定向工具相对低成本的支持实体经济，”他称。

央行周三晚间表示，近日在到期的2,695亿元中期借贷便利(MLF)续做同时，新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。此次MLF操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；操作期限三个月,利率为3.5%。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,100.05亿元，较上日的9,573.72亿元略减；其中，隔夜品种成交7,315.21亿元，上日为6,753.80亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7200 2.8023 -8.23 7,315.21

七天 4.1314 3.9741 +15.73 1,369.17

14天 5.0227 5.1377 -11.50 283.47

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.6100 1.1250 +48.50 35.48

七天 2.5000 2.9450 -44.50 2.91

14天 3.8000 3.3000 +50.00 0.34

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9000 3.0000 -10.00 --

七天 4.1500 4.0000 +15.00 --

14天 5.0900 5.3000 -21.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.7710 2.7880 -1.70 --

七天 3.8750 3.8230 +5.20 --

三个月 4.9000 4.9000 +0.00 --