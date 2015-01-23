重发-路透专访：今年中国经济宜"保7争7.5%"，货币政策是关键--发改委专家

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路透北京1月22日 - 中国经济2014年增速创24年低点。中国国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪认为，目前中国经济还是寒意未除，从趋势上看仍将下行，全年要实现国内生产总值（GDP）“保7争7.5%”的关键是货币政策松动。

他周四在参加汤森路透中国固定收益市场展望研讨会时并称，从财政和货币两大政策的搭配来看，积极财政政策的空间有限，因加薪及财政减收等各种因素，今年赤字率或在2.3%左右。而要实现保7争7.5%重点是货币因素，货币操作应该松一些，央行有望出全面降准措施。

“从趋势来讲，今年经济还会下行，上半年特别是一季度...目前还是寒意未除。”陈东琪说，预计今年一季度或上半年经济增速还会在7-7.5%区间运行，但会向7%逼近；不过各种因素综合起来看，中国经济下半年有可能转暖，出现先下后稳的态势。

学界也普遍预测中国今年的GDP增幅目标或设在7%左右，居民消费价格指数（CPI）在3%左右，赤字率预计会较2014年2.1%左右明显提升至2.5%左右。

陈东琪分析指出，影响中国经济的几个下行因素还在释放，包括房地产、通缩带来的市场预期、先行指标以及货币供应量等。

他指出，房地产市场无论从投资还是建设来看都在调整，特别是量价方面，库存比较多，还在去库存阶段，房地产下行对经济的影响还是存在的。

此外，CPI和工业生产者出厂价格指数（PPI）两大指标表现意味着市场购买动能不是很强，再加上采购经理人指数(PMI)等先行指标下滑，运输量和发电量的低迷，以及偏紧的总体资金供给面，都预示经济仍在下行趋势中。

不过他也提出今年经济面临的几大有利因素，包括市场的开放以及加薪带来的直接推动消费能力提高等。

“包括各地区之间的市场开放，一带一路也好，长江经济带也好，实际上是打破区域、省之间的封闭发展。”他说，“公职人员增加工资，估计会带来35年以来最明显的一个增长效应。不过相对于投资增速减速来讲，它不会扭转经济下行趋势，但会遏制下行趋势。”

中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义此前提到，配合这次养老保险制度改革，国务院办公厅为此转发了三个实施方案：一是公务员基本工资的调整，二是事业单位工作人员基本工资的调整，三是机关事业单位离退休人员待遇的调整 。

针对国际油价“跌跌不休”进而导致国内成品油价格数次下调，陈东琪认为，油价下调在一定条件下会带来消费能力提高，由此寄望2015年和2016年的中国经济会由此产生0.2-0.4个百分点的增长效应。

“2015年经济增长有下行因素，也有上行因素。上半年下行大于上行，下半年有可能上行大于下行。”他称，2015年中国经济增速可能在连续5-7年的下降后触底，不过触底后不可能马上反弹或反转，而将是一个平稳的缓和上升趋势。

中国周二公布的经济数据可谓不喜亦不悲，2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。

**货币政策是关键**

鉴于经济下行风险加大，并伴随通缩风险上行，特别是出于为中央政府在2015年进一步推进和深化改革护航的需要，央行货币政策在稳健的基调下在实际操作层面需要适度宽松。

陈东琪认为今年“保7争7.5”更重要的是货币因素。“货币因素尤为重要，防止2015年经济由下行转为下滑，出现滑坡；防止上半年快速下降，下半年以更大速度下行，关键的政策选择是货币政策。”他说。

他称，2015年货币政策操作力度应该松一些。措施安排上面应有所推进，比如今年实施全面降准，由针对性的定向的降准，变为普适性和普惠性的降准，“现在有这个空间。”

他分析称，现在的资金需求很大，在需求很大而供给不足时，单调利率是不行的，单调名义利率，实际利率还是会上去；从企业成本来讲，现在融资成本还是很高，应该进行普适性的全面性的调控，这样也有利于公平竞争，所以从企业角度看，全面降准也是必要的。

另外，他表示，外汇占款的减少，以及中国经济也需要出口动力，通过全面降准，调整人民币对其他货币的市场预期，实现人民币适当贬值，促进出口。

中国央行公布数据显示，去年12月全部金融机构外汇占款减少1,184亿元人民币，为去年8月以来再度出现负增长。 海关数据显示，2014年全年来看，出口同比增长6.1%，进口同比增0.4%；进出口总值增3.4%，远低于7.5%的政府目标。

“2015年经济增长7%是一个底线，有这个条件也有空间。从充分就业角度，从建成全面小康社会的要求，从中国经济在全球实力的提高等等考虑，还是应该在7以上的区间安排政策。”他说，“需要在制度改革带来改革红利释放的同时，在结构调整促进经济由数量型外延型粗放型，向质量型集约型绿色型转变的这个过程中，还是应保持一定的增长速度。”

路透最新调查显示，受新增信贷低迷、房地产市场下滑以及全球需求疲软的制约，今年中国经济增速可能进一步下降至7%；中国央行将在10月之前每季降准两次，每次50个基点；第二季或再次下调指标贷款利率至5.4%。