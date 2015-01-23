《中国大宗商品综述》欧版QE短期提振贵金属，对整体商品影响偏空

作者 李文科

路透北京1月23日 - 一般而言宽松政策都会推升大宗商品价格，但超预期的欧版QE在推进欧元贬值的同时，助长美元强势，从而不利于以美元计价的大宗商品价格。虽然欧版QE一出炉就直接推升国际金价 升破1,300美元，境内上期所金价亦再创逾五个月新高，但对于整体需求不振的大宗商品熊市而言无异于落井下石。

由于全球经济趋势复苏但需求低迷，美元步入上行周期背景下，黄金虽然因金融属性强且与全球需求相关性更小而其反弹幅度略强，其他一般性商品的金融属性较弱，又受制于需求不振的基本面，QE对其价格影响较为间接，从定价角度反而增加下行压力。

“大宗商品由于定价权在美元计价模式，所以不会推高一般性商品价格，因为（全球）经济复苏不稳、需求不行。”中国国际期货研究院副院长王红英指出。

的确，从国内期市市场的表现来看，欧版QE出炉并没有带来太多积极的信号，除了贵金属之外，其他商品并没有任何有效反弹的迹象，黑色和化工等多数商品均继续维持底部震荡的行情。

格林大华高级研究总监李永民解释称，欧元区QE对市场的影响从两条路径表现出来，其一欧元区QE将增加欧元区货币投放量，企业筹资成本降低，商品需求加大，对商品期货产生一定程度利多影响；另一方面，欧元区货币宽松将促使美元被动升值，因为国际上大部分商品以美元标价，美元升值将对国际期货价格产生一定程度抑制作用。

因此，欧元区QE政策对市场的影响取决于二者力量的对比，因为国际市场大部分商品以美元标价，加上美国对全球影响力度较大，所以，欧元区QE对市场价格产生偏空的影响。

民生证券报告亦强调，欧版QE对大宗商品的影响，首先是利好金融属性和避险属性较强的大宗商品，比如黄金白银。但考虑到油价下跌、需求低迷导致全球通缩，美元升值，以及波动率难以回升到2008和2012年等因素，黄金上涨的高度也不会太大。

报告指出，欧版QE并不会改变生产类大宗商品的熊市大方向。短期支撑油价等生产类大宗商品夯实底部，但由于中国等主要需求方需求下行，美元升值，以及原油供给冲击等因素，大宗商品熊市不会因此反转。

良运期货研发部总经理张明也指出，目前国内大宗商品市场处于底部震荡的平静期，这种状况在春节前这段时间不太可能被打破。

不过从中期看，欧版QE亦可能一定程度利好国内工业品期货。因欧版QE导致的强势美元、弱势欧元格局无疑将对国内经济稳增长构成压力，或将倒逼监管层出台更多刺激经济政策，从而利好工业品期货，尤其是螺纹钢等与基础设施投资相关性较高的期货品种。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将在今年3月到明年9月底之间购买公债，向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。

**中国期市“时间换空间”**

除了跟随国际市场上涨的贵金属期货外，中国期市整体对于欧版量宽的反应如“老僧入定”般没有掀起什么波澜，而距离中国春节只有不足一个月的时间，中国期市应该已经利空出尽，进入平静期。

随着多数工业品期货在2014年四季度进入盘整期以来，除了有色金属还相对坚挺外，其他工业品期货基本已经跌无可跌。

“中国期市是时间换空间的过程，年前估计一直在底部震荡，未来即使有利空消息，往下走的概率也不大，...年后一旦有利好消息，超低资金就有可能改变市场趋势。”张明提到。

临近中国春节，投资者流动性亦到了临界点，除了经济增速下降造成的业务受损挑战外，还受到银行收贷、发放工资以及支付货款等多重冲击，尤其是近来表现火爆的中国股市转移了不少期市现金流。

目前来看中国期市仍呈现资金流出状态，但能坚持到现在的企业客户可以说应该已经度过了最艰难的时刻，风险暴露期已经基本结束。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--全球最大钢铁生产国--中国2014的粗钢产量创30多年来最小增幅，此间经济增长降温抑制了需求，而且政府采取措施解决产能过剩和污染问题。

--中国钢铁工业协会周四称，2014年中国粗钢表观消费量同比下跌3.4%至7.38亿吨。今年受钢铁产能过剩影响，钢材市场供大于求局面短期内难以扭转，钢材价格难以大幅回升。

--中国国家统计局数据显示，12月铁矿石产量达1.263亿吨,同比减少4.6%；1-12月铁矿石产量则为15.142亿吨，同比增长3.9%。

--中国工业和信息化部周三公布，2014年中国精炼铜产量796万吨，同比增长13.8%。

--中国国家统计局周二公布，2014年发电量增长3.2%，12月同比增长1.3%。