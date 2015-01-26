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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 08:59 BJT

《香港报摘》--信报1月26日

**头版头条**

--有消息称，滙丰银行拟仿效渣打香港发行面额150港元的纪念钞票予公众认购，由于面额罕有加上发行量有限，业界估计将有一定升值潜力。

**其他**

--港交所 拟一年后引入“市场波动调节机制”（俗称“冷静期”），有证券行及议员认为此举有助散户争取时间获得资讯及补仓，“斩仓”将更有序；但有基金界人士却指这有损香港自由市场形象，结果或会适得其反。

--亚视大股东黄炳均把一成股权透过招标出售，限期于今天届满，劳工及福利局局长张建宗表示，希望招标有实质成果，由源头解决问题。

--万达酒店 与母公司合营的万达澳洲，成立全资附属公司Wanda One，再透过Wanda One以约31.2亿港元，收购及重建两个澳洲悉尼商业项目。完成收购后，有意改建成酒店、住宅及零售综合项目。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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