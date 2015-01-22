重温稿-两岸金融：台湾立法院三读通过OIU条例，开放境外保户来台买保单

《中国报摘》--中国证券报5月8日
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
路透台北1月22日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四表示，今日立法院三读通过五项金融法案，其中通过国际保险业务分公司(OIU)条例，开放境外要保人可以外币收付保单业务，包含陆客在内。
曾铭宗今天在记者会中并指出，今日立法院三读通过银行法、国际金融业务条例、保险法及金融消费保护法部分条文修正草案，将使金融业发展迈入一个新的里程碑。
“这次通过五项法案除了电子支付需要三个月准备子法外，其他皆将在最快时间公布，上半年效应就会陆续显现，电子支付法案效益则将在下半年发酵。 ”他说。
本次经过党团协商后，原先卡关的陆客来台买保单业务也顺利过关，保险局局长曾玉琼对路透指出，目前仍待拟定相关子法，寿险公司可以着手准备专案申请OIU执照，外国人买保单业务则可望顺利开办。
金管会主委曾铭宗此前表示，台湾若开放陆客来台买保单首年估达50亿台币，次年可达百亿。他并看好陆客来台理财商机，以香港经验指出，香港每百元保费就有20元来自陆客，去年香港已有150亿港币保费收入来自陆客。
金管会认为，开放保险业在境内设立OIU并开放办理在台境外要保险人以外币收付的人身保险等业务，将可扩大保险市场规模及国际化，有助于台湾建立亚太理财中心。
此外，本次保险法增订立即纠正措施机制，即依保险业资本适足率分成四等级采不同监理措施，其中对于资本适足率等级严重不足业者应为接管、勒令停业清理或命令解散的措施。
台湾行政院长毛治国周四表示，为利于“电子支付管理条例”完成立法后施行，金管会将尽速邀集相关机关及业者研商条例有关的15项授权法规，望该条例公布后三个月内可以完成法制及配套工作，电子商务产业交易可望因此跃升为万亿(兆)台币规模。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。