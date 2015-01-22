重温稿-两岸金融：台湾立法院三读通过OIU条例，开放境外保户来台买保单

路透台北1月22日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四表示，今日立法院三读通过五项金融法案，其中通过国际保险业务分公司(OIU)条例，开放境外要保人可以外币收付保单业务，包含陆客在内。

曾铭宗今天在记者会中并指出，今日立法院三读通过银行法、国际金融业务条例、保险法及金融消费保护法部分条文修正草案，将使金融业发展迈入一个新的里程碑。

“这次通过五项法案除了电子支付需要三个月准备子法外，其他皆将在最快时间公布，上半年效应就会陆续显现，电子支付法案效益则将在下半年发酵。 ”他说。

本次经过党团协商后，原先卡关的陆客来台买保单业务也顺利过关，保险局局长曾玉琼对路透指出，目前仍待拟定相关子法，寿险公司可以着手准备专案申请OIU执照，外国人买保单业务则可望顺利开办。

金管会主委曾铭宗此前表示，台湾若开放陆客来台买保单首年估达50亿台币，次年可达百亿。他并看好陆客来台理财商机，以香港经验指出，香港每百元保费就有20元来自陆客，去年香港已有150亿港币保费收入来自陆客。

金管会认为，开放保险业在境内设立OIU并开放办理在台境外要保险人以外币收付的人身保险等业务，将可扩大保险市场规模及国际化，有助于台湾建立亚太理财中心。

此外，本次保险法增订立即纠正措施机制，即依保险业资本适足率分成四等级采不同监理措施，其中对于资本适足率等级严重不足业者应为接管、勒令停业清理或命令解散的措施。