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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 19:00 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月22日

路透香港1月22日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额     127.5亿元人民币（已用1.9%）      99.53亿元人民币（已用5.2%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                   117,103,414      416,999,548       534,102,962
   2    中国人寿                   327,263,178      171,410,496       498,673,674
   3    上汽集团                   212,481,860      135,441,308       347,923,168
   4    中国太保                   156,628,418      113,928,668       270,557,086
   5    中国南车                   111,683,860      123,803,911       235,487,771
   6    中国北车                    96,990,131      123,572,229       220,562,360
   7    航天电子                   212,477,541        1,304,980       213,782,521
   8    大秦铁路                    44,544,610      123,870,895       168,415,505
   9    海通证券                   116,592,083       37,963,108       154,555,191
  10    招商银行                    68,019,307       76,249,970       144,269,277
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    民生银行                       29,165,770      78,008,860      107,174,630
   2    海通证券                       77,951,248      18,175,176       96,126,424
   3    上海电气                       63,104,280       3,787,880       66,892,160
   4    中国铁建                       32,688,760      19,166,385       51,855,145
   5    恒大地产                       42,223,020       2,524,730       44,747,750
   6    中国南车                       33,083,040       7,251,760       40,334,800
   7    白云山                         15,261,100      23,949,200       39,210,300
   8    中海油田服务                    6,793,400      32,062,240       38,855,640
   9    中国人寿                       30,174,800       8,503,150       38,677,950
  10    中国建材                       33,446,740         232,800       33,679,540
 
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 曾祥进)
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