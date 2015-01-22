表格：沪港通市场数据摘要--1月22日

路透香港1月22日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港通市
场数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 127.5亿元人民币（已用1.9%） 99.53亿元人民币（已用5.2%）
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中国平安 117,103,414 416,999,548 534,102,962
2 中国人寿 327,263,178 171,410,496 498,673,674
3 上汽集团 212,481,860 135,441,308 347,923,168
4 中国太保 156,628,418 113,928,668 270,557,086
5 中国南车 111,683,860 123,803,911 235,487,771
6 中国北车 96,990,131 123,572,229 220,562,360
7 航天电子 212,477,541 1,304,980 213,782,521
8 大秦铁路 44,544,610 123,870,895 168,415,505
9 海通证券 116,592,083 37,963,108 154,555,191
10 招商银行 68,019,307 76,249,970 144,269,277
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 民生银行 29,165,770 78,008,860 107,174,630
2 海通证券 77,951,248 18,175,176 96,126,424
3 上海电气 63,104,280 3,787,880 66,892,160
4 中国铁建 32,688,760 19,166,385 51,855,145
5 恒大地产 42,223,020 2,524,730 44,747,750
6 中国南车 33,083,040 7,251,760 40,334,800
7 白云山 15,261,100 23,949,200 39,210,300
8 中海油田服务 6,793,400 32,062,240 38,855,640
9 中国人寿 30,174,800 8,503,150 38,677,950
10 中国建材 33,446,740 232,800 33,679,540
（完）
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(整理 雷美珍; 审校 曾祥进)