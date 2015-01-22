中美贸易：中国商务部严重关切美国对中国轮胎反倾销调查初裁结果

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京1月22日 - 针对美国商务部公布对原产于中国的乘用车轮胎反倾销调查初裁结果，中国商务部贸易救济调查局负责人周四称，中国政府对此表示严重关切，该案存在诸多瑕疵。
该负责人并指出，2009年美国曾对上述中国轮胎产品采取特保措施，对中美经贸关系造成了严重伤害。
“希望美方吸取前车之鉴，审慎处理本案，避免再次破坏两国相关产业的贸易与合作，制造中美贸易不和谐因素。”上述负责人表示。
美国商务部此前公布对原产于中国的乘用车轮胎反倾销调查初裁结果，中国强制应诉企业佳通公司税率19.17%，赛轮公司税率为36.26%，平均税率为27.72%，全国统一税率为87.99%。
美国商务部将于2015年6月12日做出本案反补贴和反倾销调查终裁，美国际贸易委员会将于7月27日做出损害终裁。若倾销、损害终裁均为肯定，则美商务部将于8月3日发布反补贴税令。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。