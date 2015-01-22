欧洲已公布经济指标--2015/1/22

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8990元附近
路透上海5月8日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8990元附近，较上日贬值约106点。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.7 f +0.8 f +2.6 f 德国 第四季 +0.25 p +0.1 r@ -- 法国 第三季 +0.3 r -0.1 r -- 意大利 第三季 -0.1 f -0.2 r -0.5 f 消费者物价指数(CPI) 英国 12月 持平 p -0.3 +0.5 p 德国 12月 持平 f 持平 f +0.2 f 法国(HICP) 12月 +0.1 f -0.2 +0.1 f 意大利(HICP) 12月 持平 f -0.2 -0.1 f 生产者物价指数(PPI) 英国 12月 0.3 p -0.2 f -0.8 p 德国 12月 -0.7 持平 -1.7 法国 11月 -0.1 -0.2 -2.0 意大利 11月 -0.2 -0.3 r -1.2 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 8-10月 6.0 6.0 德国 12月 6.5 @ 6.6 @ 法国 第三季 10.4 p 10.1 r 意大利 11月 13.4 @ 13.3 @ r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透上海5月8日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8990元附近，较上日贬值约106点。
路透渥太华5月5日 - 加拿大4月就业增长令人失望，经济创造的就业岗位少于预期；但失业率降至全球金融危机以来最低，因年轻人求职人数下滑。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业