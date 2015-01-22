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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 22:52 BJT

美国各类经济指标总览--2015/1/22

美国劳工部公布，美国一周初请失业金人数为30.7万人(预估为30.0万人)；初请失业金人数四周均值为30.7万人，创2
014年7月以来最高。美国一周续请失业金人数为244.3万人(预估为241.0万人) 。   
    
                                           当前值                         前次值  
 失业率(%)                                    5.6  (12月)                    5.8  (11月)
 非农业就业岗位(万)                      增加25.2  (12月)               增加35.3  (11月修正值)
 平均时薪(%)                                 -0.2  (12月)                   +0.2  (11月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                      -0.4  (12月)                   -0.3  (11月)
 不包括食品和能源CPI(%)                      持平  (12月)                   +0.1  (11月)
 实质所得(%)                                 +0.2  (12月)                   +0.8  (11月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                      -0.3  (12月)                   -0.2  (11月)
 不包括食品和能源PPI(%)                      +0.3  (12月)                   持平  (11月)
 国内生产总值(GDP)(%)                        +5.0  (第三季终值)             +4.6  (第二季)
 GDP平减指数(%)                              +1.4  (第三季终值)             +2.1  (第二季)
 零售销售(%)                                 -0.9  (12月)                  ＋0.4  (11月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                   逆差390.0  (11月)              逆差422.5  (10月修正值)
 雇佣成本(%)                                 +0.7  (第三季)                 +0.7  (第二季)
 工业生产(%)                                 -0.1  (12月)                   +1.3  (11月修正值)
 产能利用率(%)                               79.7  (12月)                   80.0  (11月修正值)
 初请失业金人数(万人)                        30.7  (1月17日当周)            31.7  (1月10日当周)
 联邦预算(亿美元)                          盈余20  (12月)                赤字568  (11月)
 领先指标(%)                                 +0.6  (11月)                   +0.6  (10月修正值)
 个人所得(%)                                 +0.4  (11月)                   +0.3  (10月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                    -0.2  (11月)                   持平  (10月)
                                                                                  
 消费者信贷(亿美元)                     增加132.3  (10月)              增加154.4  (9月修正值)
 企业库存(%)                                 +0.2  (11月)                   +0.2  (10月修正值)
 建筑支出(%)                                 -0.3  (11月)                   +1.2  (10月修正值)
 消费者信心                                  92.6  (12月)                   91.0  (11月修正值)
 房屋开工(万户)                             108.9  (12月)                  104.3  (11月修正值)
 建筑许可(万户)                             103.2  (12月)                  105.2  (11月)
 成屋销售(万户)                               493  (11月)                    525  (10月修正值)
 新屋销售(万户)                              43.8  (11月)                   44.5  (10月修正值)
 工厂订单(%)                                 -0.7  (11月)                   -0.7  (10月)
 耐久财(耐用品)订单(%)                       -0.9  (11月修正值)             +0.3  (10月)
 供应管理协会非制造业指数                    56.2  (12月)                   59.3  (11月)
 供应管理协会制造业指数                      55.5  (12月)                   58.7  (11月)
 趸售(批发)库存(%)                           +0.8  (11月)                   +0.6  (10月修正值)
 进口物价(%)                                -2.5%  (12月)                  -1.8%  (11月修正值)
 出口物价(%)                                -1.2%  (12月)                  -0.8%  (11月修正值)
 单位劳工成本(%)                             -1.0  (第三季修正值)           -3.7  (第二季修正值)
 非农业生产率(%)                             +2.3  (第三季修正值)           +2.9  (第二季修正值)
 经常账(亿美元)                       赤字1,002.6  (第三季)            赤字984.2  (第二季修正值)
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