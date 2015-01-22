美国各类经济指标总览--2015/1/22

美国劳工部公布，美国一周初请失业金人数为30.7万人(预估为30.0万人)；初请失业金人数四周均值为30.7万人，创2 014年7月以来最高。美国一周续请失业金人数为244.3万人(预估为241.0万人) 。 当前值 前次值 失业率(%) 5.6 (12月) 5.8 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加25.2 (12月) 增加35.3 (11月修正值) 平均时薪(%) -0.2 (12月) +0.2 (11月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.4 (12月) -0.3 (11月) 不包括食品和能源CPI(%) 持平 (12月) +0.1 (11月) 实质所得(%) +0.2 (12月) +0.8 (11月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.3 (12月) -0.2 (11月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.3 (12月) 持平 (11月) 国内生产总值(GDP)(%) +5.0 (第三季终值) +4.6 (第二季) GDP平减指数(%) +1.4 (第三季终值) +2.1 (第二季) 零售销售(%) -0.9 (12月) ＋0.4 (11月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差390.0 (11月) 逆差422.5 (10月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第三季) +0.7 (第二季) 工业生产(%) -0.1 (12月) +1.3 (11月修正值) 产能利用率(%) 79.7 (12月) 80.0 (11月修正值) 初请失业金人数(万人) 30.7 (1月17日当周) 31.7 (1月10日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余20 (12月) 赤字568 (11月) 领先指标(%) +0.6 (11月) +0.6 (10月修正值) 个人所得(%) +0.4 (11月) +0.3 (10月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2 (11月) 持平 (10月) 消费者信贷(亿美元) 增加132.3 (10月) 增加154.4 (9月修正值) 企业库存(%) +0.2 (11月) +0.2 (10月修正值) 建筑支出(%) -0.3 (11月) +1.2 (10月修正值) 消费者信心 92.6 (12月) 91.0 (11月修正值) 房屋开工(万户) 108.9 (12月) 104.3 (11月修正值) 建筑许可(万户) 103.2 (12月) 105.2 (11月) 成屋销售(万户) 493 (11月) 525 (10月修正值) 新屋销售(万户) 43.8 (11月) 44.5 (10月修正值) 工厂订单(%) -0.7 (11月) -0.7 (10月) 耐久财(耐用品)订单(%) -0.9 (11月修正值) +0.3 (10月) 供应管理协会非制造业指数 56.2 (12月) 59.3 (11月) 供应管理协会制造业指数 55.5 (12月) 58.7 (11月) 趸售(批发)库存(%) +0.8 (11月) +0.6 (10月修正值) 进口物价(%) -2.5% (12月) -1.8% (11月修正值) 出口物价(%) -1.2% (12月) -0.8% (11月修正值) 单位劳工成本(%) -1.0 (第三季修正值) -3.7 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.3 (第三季修正值) +2.9 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,002.6 (第三季) 赤字984.2 (第二季修正值)