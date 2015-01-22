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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 22:43 BJT

美国热股：美国运通宣布将裁员逾4,000人，股价盘初下挫

路透1月22日 - 美国运通(American Express) 发言人表示，将于未来一年裁员逾4,000人，做为公司重整计划的一部份。美国运通为全球最大信用卡发卡公司。这项计划中裁员的支出列入第四季业绩，这也是美国运通改善营运状况计划的一部份。

美国运通周四盘初下挫3.47%，报84.63美元。(完)
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