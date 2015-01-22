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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 22:44 BJT

美国热股：Sandisk称当季和2015年全年营收料低于预估，盘初股价急挫逾5%

路透1月22日 - 存储芯片制造商Sandisk 预计当前季度和2015年全年营收料低于市场预期。该公司表示，由于库存水平较低，年中之前都将无法满足闪存存储芯片的市场需求。

Sandisk周四盘初急挫逾5.3%，报76.18美元。 (完)
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