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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 22:46 BJT

美国热股：VERIZON COMMUNICATIONS第四季录亏，股价盘初下滑

路透1月22日 - VERIZON COMMUNICATIONS 宣布季度营收增长6.8%，因后付费客户数量增幅扩大，以及账户平均收入增长。不过该公司第三季亏损21.5亿美元，合每股亏0.54美元。

VERIZON COMMUNICATIONS股价周四下挫1.4%，报47.56美元。(完)
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