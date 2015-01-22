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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 22:48 BJT

美国热股：EBAY公布拆分计划，股价盘初劲升

路透1月22日 - EBay 计划下半年将旗下支付部门PayPal与核心的Marketplace市集拍卖部门拆分开来，形成两家独家的公开上市公司，部分分析师称这样两家公司的估值总和可能超过未分拆时的价值。EBay周三并表示，将把企业部门eBay Enterprise进行出售或公开上市，该部门是eBay大约四年前以24亿美元收购。

EBay股价周三收报53.38美元，周四盘初劲升4%，报55.54美元。(完)
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