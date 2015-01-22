美国热股：EBAY公布拆分计划，股价盘初劲升

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8990元附近
路透上海5月8日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8990元附近，较上日贬值约106点。
路透1月22日 - EBay 计划下半年将旗下支付部门PayPal与核心的Marketplace市集拍卖部门拆分开来，形成两家独家的公开上市公司，部分分析师称这样两家公司的估值总和可能超过未分拆时的价值。EBay周三并表示，将把企业部门eBay Enterprise进行出售或公开上市，该部门是eBay大约四年前以24亿美元收购。
EBay股价周三收报53.38美元，周四盘初劲升4%，报55.54美元。(完)
路透上海5月8日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8990元附近，较上日贬值约106点。
路透渥太华5月5日 - 加拿大4月就业增长令人失望，经济创造的就业岗位少于预期；但失业率降至全球金融危机以来最低，因年轻人求职人数下滑。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业