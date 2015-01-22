欧洲央行：推出量化宽松计划，3月至明年9月每月将购买600亿欧元公债

****中国公布经济指标日程预告****
路透上海5月8日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 4月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/9 -- 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/10 0930 居民消费价格指数CPI 4月 工业生产者价格指数PPI 4月 5/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 4月 5/17
一部分资金将来自于现有计划。希腊等接受救助的国家公债也将包括在内，但将附加一定的条款。
欧洲央行希望借助量化宽松政策来拯救欧元区经济，该地区通胀率已经达到负0.2%的水准，远低于央行略低于2%的目标水准。
“此次计划包括每月购买公债以及民间债券，规模将在600亿欧元。”欧洲央行总裁德拉吉在新闻发布会上表示。
“购买行动将持续到2016年9月底，在我们观察到通胀率持续改善之前，这个行动将按计划开展下去。”(完) (编译 洪曦; 审校 王洋/李军)
路透上海5月8日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 4月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/9 -- 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/10 0930 居民消费价格指数CPI 4月 工业生产者价格指数PPI 4月 5/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 4月 5/17
路透上海5月8日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8990元附近，较上日贬值约106点。
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。