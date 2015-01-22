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货币新闻 | 2015年 1月 22日 星期四 22:13 BJT

欧洲央行：推出量化宽松计划，3月至明年9月每月将购买600亿欧元公债

一部分资金将来自于现有计划。希腊等接受救助的国家公债也将包括在内，但将附加一定的条款。

欧洲央行希望借助量化宽松政策来拯救欧元区经济，该地区通胀率已经达到负0.2%的水准，远低于央行略低于2%的目标水准。

“此次计划包括每月购买公债以及民间债券，规模将在600亿欧元。”欧洲央行总裁德拉吉在新闻发布会上表示。

“购买行动将持续到2016年9月底，在我们观察到通胀率持续改善之前，这个行动将按计划开展下去。”(完) (编译 洪曦; 审校 王洋/李军)
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