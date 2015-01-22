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货币新闻 | 2015年 1月 22日 星期四 22:04 BJT

表格：美国11月房价较前月上升0.8%，同比上升5.3%--FHFA

路透1月22日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周四公布的11月房价指数如下：

11月 10月 (前值) 13年11月

百分比变化 +0.8 +0.4 +0.6 +5.3

指数 216.9 215.2 215.4 205.9(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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