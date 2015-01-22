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货币新闻 | 2015年 1月 22日 星期四 23:06 BJT

欧元区数据：欧元区1月消费者信心指数升至负8.5，12月为负10.9

路透布鲁塞尔1月22日 - 欧盟执委会周四公布的数据显示，欧元区1月消费者信心指数上升2.4点，至负8.5。12月为负10.9

欧盟执委会称，欧盟28国的1月消费者信心指数也上升1.7点，至负5.8。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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