伦敦金1500定盘价为每盎司1,295.75美元，1030定盘价为1,287.00美元

《中国报摘》--中国证券报5月8日

--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。