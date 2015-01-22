表格: 美国发售10年期TIPS得标利率为0.315%，投标倍数为2.39

《中国报摘》--中国证券报5月8日
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
路透华盛顿1月22日 - 美国财政部称，其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.315 中值 0.286 低值 0.220 价格/得标 价格 99.102886 高值得标比率 74.41% 投标倍数 2.39 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 15,000,007,600 总投标 35,794,987,200 竞争性投标得标 14,953,505,400 非竞争性投标得标 46,502,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 21,472,000,000 初级市场交易商得标 3,865,602,500 直接投标 2,180,000,000 直接投标得标 1,525,000,000 间接投标 12,096,485,000 间接投标得标 9,562,902,900 发行细节 发行日 2015/01/30 到期日 2025/01/15 CUSIP码 912828H45 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ;债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
路透渥太华5月5日 - 加拿大4月就业增长令人失望，经济创造的就业岗位少于预期；但失业率降至全球金融危机以来最低，因年轻人求职人数下滑。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业