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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 02:08 BJT

表格: 美国发售10年期TIPS得标利率为0.315%，投标倍数为2.39

路透华盛顿1月22日 - 美国财政部称，其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.315 中值 0.286 低值 0.220 价格/得标 价格 99.102886 高值得标比率 74.41% 投标倍数 2.39 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 15,000,007,600 总投标 35,794,987,200 竞争性投标得标 14,953,505,400 非竞争性投标得标 46,502,200 FED附加 　　　　0 初级市场交易商投标 21,472,000,000 初级市场交易商得标 3,865,602,500 直接投标 2,180,000,000 直接投标得标 　1,525,000,000 间接投标 　12,096,485,000 间接投标得标 9,562,902,900 发行细节 发行日 2015/01/30 到期日 2025/01/15 CUSIP码 912828H45 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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