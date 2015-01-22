亚洲橡胶：1月22日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

****中国公布经济指标日程预告****
路透上海5月8日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 4月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/9 -- 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/10 0930 居民消费价格指数CPI 4月 工业生产者价格指数PPI 4月 5/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 4月 5/17
路透1月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 188.2 24 186.2 3 * 2月 194.0 31 192.6 2 * 3月 196.7 157 195.6 11 * 4月 200.2 268 198.0 76 * 5月 200.9 822 198.3 179 * 6月 201.4 5243 199.0 1492 * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。 * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海5月8日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 4月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/9 -- 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/10 0930 居民消费价格指数CPI 4月 工业生产者价格指数PPI 4月 5/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 4月 5/17
路透上海5月8日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8990元附近，较上日贬值约106点。
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。